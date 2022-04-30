Украина предложила Китаю выступить одним из гарантов безопасности, – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предложила Китаю выступить одним из гарантов безопасности для прекращения войны с Россией.

Об этом он сказал в интервью китайскому государственному агентству Синьхуа, передает ЭП.

– Раньше мы считали Будапештский меморандум важной нормой безопасности для Украины, но, к сожалению, он не принес реальной безопасности Украине. Сейчас Украина изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН и других крупных государств, в частности Китая. Наше предложение, чтобы Китай был одним из гарантов безопасности Украины, является признаком нашего уважения и доверия в Китайскую Народную Республику, - сказал Кулеба.

Он выразил надежду на то, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня с точки зрения того, что эскалации необходимо избегать.