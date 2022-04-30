Украинский флаг вернется повсюду, где он должен быть по праву, – Президент Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что впереди еще очень много работы, но Украина будет свободной, наш флаг вернется повсюду, где оно должно быть по праву.

Об этом Президент Украины заявил в видеообращении.

«Впереди очень много работы. Оккупанты до сих пор на нашей земле до сих пор не признают очевидного провала своей так называемой операции. Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать оккупантов. И мы это сделаем. Украина будет свободной. Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, и Мелитополь, и Бердянск, и Днепрорудное и все другие временно оккупированные города и общины, в которых оккупанты притворяются сейчас якобы «хозяевами». Украинское знамя вернется повсюду, где оно должно быть по праву. Вернется вместе с нормальной жизнью, которую Россия просто не способна обеспечить даже на своей собственной территории», – сказал Президент.

Также он поздравил всех причастных ко Дню пограничника.

«С первых дней войны – и не только с 24 февраля, но и с 2014 – они храбро обороняют Украину. 340 пограничников – наших героев. Имел честь вручить государственные награды пограничникам, отличившимся в боях за Украину », – сказал Президент .

Зеленский рассказал, чтооккупанты собирают еще дополнительные силы для новых атак против военных на востоке страны.

«Нагнали подкрепление на Харьковщину, пытаются усилить давление на Донбассе. Наши защитники уничтожили уже больше тысячи российских танков. Почти двести российских самолетов. Почти две с половиной тысячи бронированных боевых машин », – рассказал Президент.

Он сообщил, что оккупанты снова били ракетами по Днепропетровщине, по Одессе.

« Снова и снова российские войска доказывают, что одесситы – такие же враги для России, как и все остальные украинцы. Уничтожена взлетная полоса одесского аэропорта », – рассказал Президент .

Также Зеленский рассказал об ожиданиях решения о нефтяных ограничениях против россии.

« Настаиваем на том, что справедливой частью санкций в отношении российской нефти должно быть и блокирование любых попыток россии обойти ограничения из-за продажи так называемых «нефтяных смесей». Если любая компания или государство будет помогать россии торговать нефтью, она также должна получить санкции », – рассказал Президент .

Отдельное внимание Зеленский уделил работе на дипломатическом фронте.

« Говорил сегодня с президентом Франции Эмануэлем Макроном. О разных направлениях сотрудничества Украины и Франции, прежде всего оборонное. Также о взаимодействии по пути Украины в Европейский Союз. Также говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсом. Об оборонной поддержке для Украины и других необходимых усилиях для прекращения войны. Проинформировал Бориса об актуальной ситуации на поле боя в районах активных столкновений и подробно о ситуации на нашем востоке, в Мариуполе, на юге страны. Все лидеры свободного мира знают о том, что Россия сделала с Мариуполем. Многие лидеры пытаются помочь спасти наших героических защитников города. Очень подробно об этом говорили и с генеральным секретарем ООН во время его визита в Киев. Делаем все, чтобы эвакуационная миссия из Мариуполя все же свершилась. Провел переговоры с президентом Швейцарии Кассисом. Поблагодарил за гуманитарную поддержку Украины и украинцев. Обсудили посредническую роль Швейцарии в помощи украинцам, попавшим на территорию россии. Предметно обсудили и подготовку к Конференции по послевоенному восстановлению Украины », – рассказал Президент .

Зеленский отметил, что работа гуманитарных штабов уже начата на территории 93 процентов деоккупированных населенных пунктов. Активно производится разминирование освобожденной территории. 69 процентов деоккупированных населенных пунктов – снова с полноценным местным самоуправлением.

Кроме этого Зеленский рассказал, что подписал указ о награждении украинских защитников – бойцов Национальной гвардии Украины. Государственными наградами отмечены 133 нацгвардейца, из них 11 посмертно.