Итальянский фонд выделил полмиллиона евро на восстановление Бучи

Итальянская гуманитарная организация Cesvi выделяет первые 500 тысяч евро на восстановление Бучи, разрушенной российскими войсками.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что средства будут направлены, прежде всего, на восстановление и восстановление разрушенной общественной и коммунальной инфраструктуры, жилья, переоборудование парков специальной техники (автомобилей скорой помощи, пожарных машин, общественного транспорта). Генеральный менеджер фонда Cesvi Пьерсильвио Фаджано также сообщил, что итальянский город Бергамо предложил установить сестринские отношения с городом Буча.

«Это будет долгосрочное тесное сотрудничество, которое будет предусматривать развитие города – в коммунальной и социальной сферах», – сказал он.

Сумму взносов на восстановление города планируется увеличить благодаря благотворительным взносам от доноров, в частности, от муниципалитета города Бергамо.

Сообщается, что с начала войны фонд Cesvi уже выделил 1,5 миллиона евро на оказание гуманитарной помощи.