россия с помощью стран-членов ОДКБ пытается обойти санкции и получить иностранные комплектующие для своего ВПК

Под влиянием международных экономических санкций экономика россии уже ощутимо деградирует. Особенно страдают отрасли, зависимые от технологий и комплектующих иностранного производства. Во избежание санкционных ограничений россия, имея тесные взаимосвязи в рамках экономических и других союзов и объединений, пытается привлечь третьи страны.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Сообщается, что москва планирует организовать в странах ОДКБ производство составных частей для российской продукции военного и двойного назначения, прежде всего нуждающейся в использовании иностранных комплектующих. Кроме того, это усилит экономическую зависимость стран членов ОДКБ от России, что также отвечает интересам кремля.

«москва также ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном по реэкспорту российской продукции на международные рынки. Снабжение планируется осуществлять под видом грузинской, армянской и азербайджанской продукции и экспортировать ее в третьи страны. На территории этих стран уже создано более 200 компаний», - говорится в сообщении.

Армения создает благоприятные условия для ведения бизнеса российскими компаниями, прежде всего, в ИТ-сфере. С начала широкомасштабной злости России против Украины в Армению прибыло около 85 тысяч россиян и 113 ИТ-компаний. Российские граждане создали около 1 тысячи частных предприятий и более 250 ООО на территории Армении, уплачивающих налоги в бюджеты обеих стран – Армению и Россию.

Ведущий российский производитель средств противовоздушной обороны – АО «Ульяновский механический завод» привлекает Казахстан для получения комплектующих немецкого производства (до вторжения россия закупала немецкую продукцию, необходимую для производства/модернизации ЗРК типа «Бук» и зенитных пушечно-ракетных комплексов типа «Тунгуска», а поставки этой продукции в условиях ужесточения санкций стало невозможным)», - добавили в ГУР .

Напомним, ранее сообщалось, что в рф останавливается производство новых танков из-за финансовых проблем и отсутствия импортных комплектующих.