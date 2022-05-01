Зеленский раскритиковал Турция и Грецию за прием российских туристов: «Это невозможно, если мы хотим иметь дружественные отношения»

Президент Украины Владимир Зеленский жестко раскритиковал Грецию и Турцию и потребовал от них не принимать российских туристов.

Об этом Зеленский сказал в интервью греческому общественному телевидению ERT.

— Российский туризм привозит в Грецию много денег долгие и долгие годы. Мы считаем, что они зарабатывают на крови. Такая же и в Турции ситуация. С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим одновременно подготовку туристических маршрутов специально для российского туризма. И это невозможно, если мы хотим иметь дружеские отношения, - сказал Зеленский.

По его мнению, это двойные стандарты, и принимать российских туристов нельзя.

— Это несправедливо. Именно поэтому я обращаю внимание Турции на такое, я считаю, что так быть не может, потому что надо сделать выбор - вы за правду или нет, - резюмировал Зеленский.

Напомним, что Турция готова взять на себя инициативу по прекращению войны между россией и Украиной.