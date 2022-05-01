В Киев прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси

В воскресенье, 1 мая, в Киев с визитом прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский

Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!» – прокомментировал визит Пелоси Зеленский.

Спикер Палаты представителей, в свою очередь, заявила, что США будут поддерживать Украину, пока она не завершит борьбу в этой войне.

Стоит отметить, что о визите Нэнси Пелоси в Украину заранее не сообщалось.

На этой неделе Палата представителей США одобрила законопроект о ленд-лизе для Украины.