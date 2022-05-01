Украина расторгла соглашение с россией по рыбному хозяйству

Кабмин принял постановление "О денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством российской федерации о сотрудничестве в отрасли рыбного хозяйства".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что война россии против Украины коренным образом изменили сферу действия обязательств, подлежащих исполнению в соответствии с Соглашением от 24 сентября 1992 года между Правительством Украины и россии о сотрудничестве в трсли рыбного хозяйства.