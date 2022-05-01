До конца 2024 года Украина планирует создать интегрированную систему радиационного мониторинга

Кабмин одобрил стратегию интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга на период до 2024 года – предполагается, что она будет взаимодействовать с аналогичной системой ЕС.
Об этом говорится в распоряжении правительства №323-р от 29 апреля, которое опубликовано на Правительственном портале.
Создание такой системы позволит выявлять в режиме реального времени радиационные загрязнения и угрозы трансграничного переноса радиоактивных веществ, говорится в документе.
На первом этапе – до конца 2022 года – планируют определить круг субъектов, которые будут осуществлять сбор, обработку и передачу радиологической информации, и разработать нормативно правовые акты, необходимые для построения и функционирования системы мониторинга.
На втором этапе – до конца 2024 года – планируют обеспечить непосредственное построение системы "путем функционального сочетания отдельных субъектов мониторинга в единую систему и обеспечения ее автоматизированного взаимодействия с системой радиологического мониторинга ЕС".
При этом финансирование создания и функционирования интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга будет осуществляться в пределах действующих бюджетных программ.
Организационное обеспечение и мониторинг реализации стратегии, а также координацию субъектов мониторинга осуществляет Минокружение.
"Среди ожидаемых результатов стратегии:
- создание единой встроенной системы радиационного мониторинга;
- синхронизация украинской системы радиационного мониторинга с европейской EURDEP;
- доступ к результатам мониторинга в режиме реального времени;
- внедрение механизмов раннего оповещения населения и прогнозирования развития радиационной обстановки в Украине при трансграничном переносе радиоактивных веществ;
- принятие эффективных оперативных решений по мерам радиационной защиты в случае возникновения радиационной угрозы", - говорится в сообщении.