Посол Украины призвал Германию принять свой закон о ленд-лизе и поддержать ВСУ современной техникой

Посол Украины Андрей Мельник предлагает, чтобы Германия приняла закон о ленд-лизе для Украины по примеру США.

Об этом он сказал в интервью Bild am Sonntag, пишет «Европейская правда».

Мельник отвечал на вопрос, какой конкретно поддержки ожидает Украина от Германии,

- Мы хотели бы увидеть быстрый экспорт 88 танков «Леопард», 100 БМП «Мардер», самоходных гаубиц и многое другое. Но что очень важно, это переосмысление в сознании людей. Мы переживаем величайшую войну в Европе за 80 лет. Вы больше не сможете победить с 30 или 100 танками. Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России были бы важны, - сказал Мельник.

Он отметил, что решение направить Украине зенитные установки «Гепард» правильно, но этого недостаточно,

- Тем более что для «Гепардов» не хватает боеприпасов. Это было известно с начала войны, но федеральное министерство обороны занялось этим только на этой неделе. Кроме того, «Гепардам» уже 40 лет – чтобы победить Россию, нам нужно самое современное немецкое вооружение, - заметил посол.

На этой неделе Палата представителей США одобрила законопроект о ленд-лизе, который позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.