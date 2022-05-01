«Соучастник преступлений российской власти»: Премьер Венгрии Орбан попал в базу Миротворца

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, не признающий военные преступления россии в Украине и блокирующий поставки оружия Киеву для защиты от российской агрессии, попал в базу данных сайта Миротворец .

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте .

"Пособник российских военных преступников. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Антиукраинский пропагандист. Сотрудничество с российским агрессором", - написано на странице Орбана в Миротворце.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из руководителей стран ЕС требовал доказательств, что зверства в Буче не являются инсценировкой со стороны Украины. Речь идет о премьере Венгрии Викторе Орбане.

Также сообщалось, что Польша «замораживает» отношения с Венгрией – Качиньский посоветовал Орбану сходить к офтальмологу, если он не видит, что произошло в Буче.

К тому же, премьер Венгрии отказался помогать Киеву с вооружением и поддержать эмбарго на нефть и газ , заявляя, что это остановит экономику страны. Поэтому Зеленский обратился к премьеру Венгрии Орбана: « Утратил честность где-то в контактах с москвой »