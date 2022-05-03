Папа Римский в марте запросил встречу с путиным, но досих пор не получил ответ

Папа Римский Франциск рассказал, что в марте запросил проведение встречи с президентом рф владимиром путиным. Российская сторона до сих пор не ответила на просьбу.

Об єтом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Папа Римский заявил, что озвучил просьбу после 20 дней с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Он уточнил, что ради встречи с президентом рф может приехать в Москву.

- Я попросил кардинала Паролина после 20 дней войны передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву... Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать, хотя я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас,— сказал понтифик.

Напомним, за два месяца войны России против Украины Папа Римский Франциск трижды просил президента рф владимира путина обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Однако путин отвечал, что не может гарантировать его безопасность.