Орбан рассказал Папе Римскому, что россия планирует закончить войну в Украине к 9 мая

Папа Римский Франциск рассказал о разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в котором он якобы рассказал о планах россиян закончить войну в Украине до 9 мая.

Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает ЕП.

– Орбан, когда я с ним встретился, сказал мне, что у россиян есть план, что все закончится 9 мая. Надеюсь, это так.... Сейчас это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это забирает у Украины черноморский порт, вот и все. Я пессимистично настроен, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну, – заявил Папа Римский.

Напомним, что в интервью Франциск также рассказал, что еще в марте пригласил встречу с путиным, но до сих пор не получил ответа.

В интервью 85-летний Франциск не упоминал публично Россию или путина с начала войны 24 февраля. Но он использовал такие термины, как «неоправданная агрессия» и «вторжение» и оплакивал зверства против гражданских лиц.