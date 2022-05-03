Посол Украины в Германии назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» за отказ приезжать в Киев

Олаф Шольц Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике отказ канцлера Олафа Шольца от визита в Киев.

Об этом, как пишет ЕП, сообщает издание Bild.

- Притворяться обиженной ливерной колбасой (немецкий фразеологизм, который значит притворяться невинно обиженным, - ред.) звучит не очень по-государственному, - сказал Мельник.

- Речь идет о жесточайшей истребительной войне со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад, - добавил посол.

Шольц ранее признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер. В середине апреля визит Штайнмайера сорвался, поскольку украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией.

Во вторник, 3 мая, Олаф Шольц и его правительство собираются на двухдневную закрытую встречу, чтобы обсудить войну на Украине и ее последствия.

Как известно, в начале апреля Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые признал собственные ошибки в политике в отношении России.