В Раде выступили Зеленский и Джонсон

Во вторник, 3 мая, в Верховной Раде выступили Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Сегодня Президент и команда Офиса были в стенах Верховной Рады. Там отличная атмосфера – парламент готов работать для победы Украины. К депутатам со стен Рады обратился Президент Владимир Зеленский – ему аплодировали стоя. Также мы слушали обращение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона», – сообщил Емарк.

Глава ОП сообщил, что с Украиной весь цивилизованный, западный мир.

«И это не просто вера в возможность нашей победы в войне с Россией. Это ясное понимание, что мы точно победим. Ибо такой дух как у наших воинов, народа, такое единение вокруг общей цели – победить в войне за Свободу, неизбежно означает наш успех. Депутатам желаю качественной работы с законами и постановлениями. Сейчас мы все должны работать как единый механизм – быстро и качественно», – добавил Ермак.