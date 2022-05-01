Премьер Великобритании Джонсон в Раде сообщил о новом пакете военной помощи для Украины на £300 миллионов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении перед Верховной Радой во вторник, 3 мая, выразил веру в победу Украины над Россией и объявил о новом пакете военной поддержки.

Об этом сообщает «Европейская правда».

- В ближайшие недели мы пришлем вам Brimstone, это противокорабельные ракетные системы, а также бронированные машины, чтобы эвакуировать людей с захваченных территорий и угрожающих участков… У нас есть новый пакет поддержки на 300 млн фунтов стерлингов (около 376 миллионов долларов в эквиваленте, - ред.), – сказал Джонсон.

По его словам, в пакет также войдут радары, «чтобы определять, где находится нацеленная на ваши города артиллерия и дроны, чтобы усилить вашу пехоту и ваши наступательные силы».

Джонсон сказал, что он стремится укрепить Украину в такой мере, чтобы никто никогда не осмелился посягать на нее.

Он выразил уверенность, что Украина победит в войне, а истории о ее победе будут пересказывать из поколения в поколение.

- Об этом будут рассказывать внукам и правнукам, что украинцы научили целый мир, что брутальная сила ночного агрессора не может причинить народу, который избрал свободу. Они скажут, что украинцы своим упрямством, своей жертвой доказали, что пушки и танки не могут подавить борющуюся за свою независимость нацию. Вот почему я верю и знаю, что Украина победит. Вы доказали, что справедлива старая поговорка: не размер собаки весит, а размер битвы, куда пришла биться собака. Не знаю, есть ли такая идиома в украинском языке, но я думаю, что вы поняли, - сказал Борис Джонсон.

Он признал, что Запад слишком медленно реагировал на аннексию Крыма и нападение на Донбасс в 2014 году и заявил, что больше нет права на повторение этой ошибки.