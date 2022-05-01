Кабмин согласовал назначение Гайдаржи замглавы Николаевской ОГА

Во вторник, 3 мая, Кабинет министров согласовал назначение Валентина Гайдаржи на должность заместителя главы Николаевской ОГА.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Рады Тарас Мельничук в Телеграмм.

«Согласовано назначение Гайдаржи Валентина Васильевича заместителем главы Николаевской областной государственной администрации», - сказано в сообщении.

По информации «Преступности.НЕТ», Валентин Гайдаржи заменит на должности Игоря Кузьмина.

Справка:

До 2017 года Гайдаржи занимал должность вице-мэра Николаева по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В апреле 2017 года он прошел конкурс на замещение должности заместителя главы Николаевской областной государственной администрации при губернаторе Алексее Савченко, и курировал вопросы развития инфраструктуры, строительства, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты. Также занимал эту позицию и при главе ОГА Александре Стаднике, а в октябре 2019 года глава Офиса Президента Богдан согласовал увольнение замглавы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи.

Летом 2021 года глава Николаевской ОГА Виталий Ким взял Гайдаржи на позицию своего советника.