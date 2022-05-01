В кремле отказываются от термина «денацификация», потому что россияне его не понимают даже после объяснений

Кремль резко сократил использование термина «денацификация», который президент страны-агрессора владимир путин наряду с «демилитаризацией» упоминал как причину начала войны в Украине.

Об этом сообщают журналисты-расследователи «Проект» со ссылкой на источники в Кремле.

«Проект» отмечает, что в своем выступлении 24 февраля путин назвал целями так называемой спецоперации «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины. Поскольку заявление готовили в секретности, используемые сроки не успели проработать специалисты.

И русским пропагандистам пришлось бесконечно повторять о «денацификации».

Почти сразу выяснилось, что термин неудачен. Приблизительно через неделю после начала войны Кремль попросил своих социологов провести закрытые телефонные соцопросы, в том числе с вопросом отношения россиян к основным тезисам пропаганды.

Четыре собеседника – высокопоставленный медиаменеджер и близкие к Кремлю социолог и политтехнологи – утверждают, что респонденты не смогли объяснить, что означает «денацификация». Кроме этого, людям было сложно даже произнести это слово, говорит один из собеседников.

Собеседник жалуется журналистам, что после этого у них начался бардак – «еженедельно искали новые слова, но ничего удачного подобрать не удалось».

В результате власти решили резко сократить использование слова «денацификация» в эфире, но совсем отказаться от него было невозможно – «нельзя просто забыть озвученную президентом цель».

«Проект» сообщает, что это видно по эфирам главного пропагандиста кремля Дмитрия Киселева. В первом после начала войны выпуск он не менее семи минут объяснял смысл денацификации. Но уже в апрельских выпусках он либо не использовал термин вообще, либо делал это раз за весь выпуск.