Минкульт будет изымать российские пропагандистские книги из украинских библиотек: «Пропаганда – это опасное оружие»

Из украинских библиотек будуть изымать пропагандистскую русскую литературу – ее заменят качественной украиноязычной, а также книгами отечественных издательств.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики.

Заместитель министра культуры и информационной политики Украины Лариса Петасюк сообщила, что такие меры принимаются для развития украинского книгоиздательства и минимизации "отравления" граждан российской ложью.

В то же время, библиотекам советуют создать совещательные органы, которые будут давать рекомендации по обновлению и актуализации библиотечных фондов в условиях войны, которую РФ развязала против Украины.

"Пропаганда – это опасное оружие. Сегодня российская ложь отравляет все вокруг. Есть все способы бороться с этим явлением. Сейчас Министерство определило четкие критерии, по которым российская литература будет изъята из украинских библиотечных фондов. Мы подходим к этому вопросу тщательно и взвешенно. Надеемся. что все это положительно повлияет на развитие украинского книгоиздательства» , – подчеркнула чиновник.

В ведомстве также заверили, что изъятие пропагандистской литературы состоится согласно методическим рекомендациям, которые уже одобрен Советом по развитию библиотечного дела при МКИП.

Рекомендации разработали, в частности, ведущие специалисты библиотечного дела из всех уголков Украины.