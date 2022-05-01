«Газпром» хочет задействовать «Северный поток – 2» для нужд россии - запустить в работу получится не ранее 2028 года

Российский «Газпром» решил использовать мощности «Северного потока – 2» для газификации северо-запада страны.

Об этом компания сообщила в Телеграмм.

Отмечается, что в связи с тем, что в настоящее время морской газопровод «Северный поток – 2» не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона, «Газпром» принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России.

«В случае принятия немецкой стороной решения о вводе в эксплуатацию морского газопровода «Северный поток – 2», в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100% загрузкой», говорится в сообщении.

Начало включения в работу второй морской нитки газопровода «Северный поток – 2» возможно будет не ранее 2028 года.

Ранее сообщалось, что обанкротилась компания-оператор российского газопровода «Северный поток-2».