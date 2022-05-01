Шмыгаль и Моравецкий подписали меморандум об укреплении обороноспособности Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заключил с польским коллегой Матеушем Моравецким Меморандум об укреплении обороноспособности Украины.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Польша поможет Украине укрепить обороноспособность. Заключили сегодня соответствующий меморандум с Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким", – написал Шмыгаль.

Глава украинского правительства поблагодарил за всестороннюю поддержку, в том числе оружие.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что блокирование россией украинских морских портов может привести к мировому продовольственному кризису, и предложил создать «зеленые коридоры» на нашей общей границе для экспорта зерна.

Среди основных вопросов встречи Моравецкого и Шмыгаля было ужесточение санкций против россии и конфискация замороженных российских активов. Шмыгаль считает, что в будущем это должно стать новой моделью мировой безопасности, чтобы агрессор знал, что все его активы будут конфискованы и переданы пострадавшей стране.

Напомним, Польша передала Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП.