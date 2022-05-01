Глава Николаевской ОВА подписал распоряжение о назначении Гайдаржи своим заместителем

Валентин Гайдаржи назначен заместителем главы Николаевской ОВА.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной военной администрации.

«С 06 мая 2022 года Валентин Гайдаржи назначен на должность заместителя председателя Николаевской областной военной администрации. Соответствующее распоряжение №110-рк от 5 мая 2022 года подписано начальником Николаевской ОВА Виталием Кимом», – говорится в сообщении.

Как известно, Кабинет министров согласовал назначение Гайдаржи на эту должность 3 мая.

По информации «Преступности.НЕТ», Валентин Гайдаржи заменит на должности Игоря Кузьмина.

Справка:

До 2017 года Гайдаржи занимал должность вице-мэра Николаева по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В апреле 2017 года он прошел конкурс на замещение должности заместителя главы Николаевской областной государственной администрации при губернаторе Алексее Савченко, и курировал вопросы развития инфраструктуры, строительства, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты. Также занимал эту позицию и при главе ОГА Александре Стаднике, а в октябре 2019 года глава Офиса Президента Богдан согласовал увольнение замглавы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи.

Летом 2021 года глава Николаевской ОГА Виталий Ким взял Гайдаржи на позицию своего советника.