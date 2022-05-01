В Берлине запретили украинскую символику на 9 мая, приравняв ее к российской – Мельник заявил, что это «пощечина Украине»

Власти Берлина запретили флаги Украины и другую украинскую символику на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, приравняв их к символике сепаратистов и россии.

Соответствующий документ полиции немецкой столицы есть в распоряжении "Европейской правды".

Украинские активисты планировали провести мирную акцию в Берлине и почтить память жертв Второй мировой войны, в которой погибли миллионы украинцев.

В комментарии «ЕвроПравде» Анна Прайне-Косач, вице-президент украинско-немецкой ассоциации «Ukraine Future», рассказала, что две недели назад украинская община в Берлине договорилась с местными властями о проведении акции и получила разрешение.

Ожидалось, что почтить память погибших в Берлине соберутся около 20 тысяч украинцев, проведение демонстрации не планировалось.

Но вечером 6 мая полиция Берлина направила организаторам документ, в котором указано о запрете на использование какой-либо символики Украины во время посещения памятников Второй мировой войны.

В свою очередь, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко отреагировал на решение берлинской полиции. По его словам, на фоне таких решений заверения ФРГ в солидарности с Украиной становятся пустым звуком. Об этом Мельник рассказал в комментарии изданию RND.

Также он призвал мэра Берлина Франциску Гиффи и сенатора от внутренних дел Ирис Шпрэнгер отменить скандальное решение.

«Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу», – прокомментировал Мельник скандальное решение.

Посол подчеркнул, что запрет украинских флагов в Берлине свидетельствуют об отсутствии такта является катастрофическим политическим решением. При этом Мельник возмутился, что запрещая и украинский, и российский флаги, берлинская полиция по сути приравнивают друг к другу нацию-жертву и виновников массовых убийств мирного населения.

«О том, что публичное ношение украинского флага в федеральной столице запрещено, как и российского, под которым день и ночь совершаются самые страшные военные преступления против мирного населения Украины и десятков тысяч украинцев, женщин и детей, хладнокровно убитых, это огромный скандал», – говорит посол.

Напомним, ранее канцлер Германии Шольц признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Посол Украины в Германии, в ответ на это, назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой».

В середине апреля визит Штайнмайера сорвался, поскольку украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией.

Во вторник, 3 мая, Олаф Шольц и его правительство собираются на двухдневную закрытую встречу, чтобы обсудить войну на Украине и ее последствия.

Как известно, в начале апреля Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые признал собственные ошибки в политике в отношении России.