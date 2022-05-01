путин пытается исказить историю, чтобы оправдать войну против Украины, - Госсекретарь США

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил президента рф в попытке исказить историю. Он считает, что путин таким образом хочет оправдать свое жестокое вторжение в Украину.
Об этом Блинкен сообщил в своем заявлении по случаю 77-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Также Блинкен подтвердил решимость США и других стран противостоять российской агрессии.
«Я присоединяюсь к своим соотечественникам и людям по всему миру в подготовке к празднованию 77-й годовщины Дня победы в Европе. Вместе мы чтим общую стойкость и решительность всех солдат и гражданских, которые привели к победе союзников над нацистами. Мы оплакиваем беспощадное убийство миллионов в той завоевательной войне, которую вел деспот, желая покорить своих соседей. И мы подтверждаем нашу решимость работать вместе, чтобы противостоять агрессии и бесчеловечности, которые продолжают омрачать мир сегодня», - заявил Блинкен.
Госсекретарь США подчеркнул, поскольку в Европе вновь бушует война, необходимо усилить решимость противостоять тем, кто сейчас «стремится манипулировать исторической памятью, чтобы продвигать собственные амбиции».
«Победу союзников над нацистами следует уважать как достижение коллективного героизма и жертвенности. Президент Путин пытается извратить историю, чтобы попытаться оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины. Те, кто изучает прошлое, знают, что президент Зеленский и храбрый народ Украины воплощают дух тех, кто преобладал во время Второй мировой войны. Они мужественно защищают свою страну, свою демократию и законное будущее Украины в целой, свободной и мирной Европе», - подчеркнул Блинкен.