путин пытается исказить историю, чтобы оправдать войну против Украины, - Госсекретарь США

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил президента рф в попытке исказить историю. Он считает, что путин таким образом хочет оправдать свое жестокое вторжение в Украину.

Об этом Блинкен сообщил в своем заявлении по случаю 77-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Также Блинкен подтвердил решимость США и других стран противостоять российской агрессии.

«Я присоединяюсь к своим соотечественникам и людям по всему миру в подготовке к празднованию 77-й годовщины Дня победы в Европе. Вместе мы чтим общую стойкость и решительность всех солдат и гражданских, которые привели к победе союзников над нацистами. Мы оплакиваем беспощадное убийство миллионов в той завоевательной войне, которую вел деспот, желая покорить своих соседей. И мы подтверждаем нашу решимость работать вместе, чтобы противостоять агрессии и бесчеловечности, которые продолжают омрачать мир сегодня», - заявил Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, поскольку в Европе вновь бушует война, необходимо усилить решимость противостоять тем, кто сейчас «стремится манипулировать исторической памятью, чтобы продвигать собственные амбиции».