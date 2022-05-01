В Париже состоялась инаугурация Президента Макрона – в своей речи он упомянул Украину

В Париже состоялась инаугурация Эмманюэля Макрона, переизбранного на второй президентский срок. Во время выступления французский президент пообещал работать ради прекращения войны России против Украины.

Об этом сообщает France 24.

Инаугурация прошла в Елисейском дворце в присутствии более 400 гостей. Она началась в 11:00 по местному времени.

После оглашения главой Конституционного совета Франции Лораном Фабиусом официального результата президентских выборов и подтверждения нового мандата президента Макрон был объявлен Великим Магистром ордена Почётного легиона, и ему преподнесли золотую цепь ордена.

Фабиус указал, что второй мандат Макрона начинается 14 мая.

В своей инаугурационной речи, проходившей под лозунгом «Действовать!», президент Франции упомянул также вторжение России в Украину и глобальные экологические проблемы. Он также призвал работать для еще большей независимости Франции и построить французские и европейские ответы на вызовы этого столетия.

- Французский народ не продлил мандат, начавшийся 14 мая 2017 года. Новый отличается от того, который был пять лет назад. Народ доверил новому президенту новый мандат, – подчеркнул Макрон.

- Действие в это время связано со сплочением, уважением, объединением всех. Мы должны все вместе изобрести новый метод, с помощью которого мы сможем выстроить новые производственные, социальные и экологические отношения в обществе, – сказал президент.

Во время выступления Макрон подчеркнул, что Франция будет действовать в интересах победы Украины.

- В первую очередь - действовать для деэскалации конфликта в Украине после агрессии России, помочь демократии и мужеству выиграть, построить новый мир в Европе и новую автономию на нашем континенте, - заявил он.

На торжествах присутствовали экспрезиденты Николя Саркози и Франсуа Олланд.