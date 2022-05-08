Великобритания выделит Украине $1,6 миллиарда военной помощи

Великобритания планирует дополнительно выделить Украине около $1,6 миллиарда на военную помощь. Это самые большие расходы британцев на военный конфликт со времен войн в Ираке и Афганистане.

Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на Reuters.

- Жестокое нападение путина не только приводит к бесчисленным разрушениям в Украине – оно также угрожает миру и безопасности во всей Европе, - подчеркнул британский премьер Борис Джонсон.

Никаких деталей этой новой помощи нет. В правительстве Великобритании отметили, что дополнительные средства будут выделены из резервов, предназначенных для разных чрезвычайных ситуаций. Также в конце месяца Джонсон встретится с представителями оборонных компаний, чтобы обсудить повышение производства из-за роста военных нужд Украины.