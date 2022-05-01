Украине нужно не только советское оружие, но и современные технологии, - Зеленский обратился к НАТО

Украина хотела бы получить от союзников не только образцы советского вооружения, но и современную военную технику, оружие и технологии.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Офис Президента.
- Вооружение должно быть современным, не только советским – хотя мы благодарны за все, но современным мощным оружием. Нам нужны технологии. Нам нужны знания. Мы хотели бы получить этот опыт, – сказал Глава государства.
Зеленский заметил, что Украина продемонстрировала успехи в сфере ракетных технологий и готова делиться опытом. Заинтересована в получении доступа к современным технологиям в других направлениях, которыми располагает Европа.
- Пока у нас нет такого доступа, как у каждой страны Европы или стран, входящих в НАТО. Таких возможностей у нас пока нет. Но я думаю, что мы выйдем на них, – резюмировал Президент.