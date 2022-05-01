Руководство Украины работает над тем, чтобы применить к защитникам Мариуполя процедуру «экстракшн», – Нацгвардия

Высшее военно-политическое руководство Украины работает над тем, чтобы к защитникам Мариуполя, которые находятся в окружении на территории завода «Азовсталь», применили процедуру «экстракшн».

Об этом говорится в заявлении Командования Нацгвардии Украины.

В Нацгвардии, в состав которой входит полк «Азов», напомнили, что за более двух месяцев полномасштабного вторжения россии в Украину Мариуполь стал символом непокорности, мужества и героизма.

«Это также место вечного позора россии, которая пытается стереть Мариуполь с лица земли, пренебрегая всеми правилами ведения войны и нормами международного гуманитарного права. Президент Украины лично, все руководство государства прилагают усилия для поиска возможностей для эвакуации гражданских из «Азовстали» и продолжают работать над применением процедуры «экстракшн» по поводу раненых бойцов, медиков и военных, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества», - сообщили в Нацгвардии.

Все это время военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи обороны города и стратегического объекта.

«ОЗСП «Азов», 12 бригада Национальной гвардии Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, Тероборона Мариуполя – весь военный гарнизон защитников! Все они герои. Все они должны быть спасены – и это одна из главных задач, которая должна быть решена, и не только на поле боя, но и на международном уровне! Мы сообщаем о тех шагах, когда удалось вывести хотя бы часть людей и эвакуировать их в другие города. Сама эвакуация – это очень сложный процесс, начиная от установления режима тишины и до необходимости разбирать завалы», - говорится в сообщении.

В Нацгвардии добавили, что больше информации о действиях и планах разглашать нет возможности.

«Мы не можем предоставлять никакой важной информации о текущих операциях. И в условиях военного положения иначе нельзя. Кроме того, это раскрытие планов для врага, еще и появляются разные фейки и дезинформация, что сводит на нет эту работу. В условиях активных боевых действий мы не вправе раскрывать детали военных и гуманитарных операций. В то же время, будем продолжать поиск решений и делать все возможное для сохранения жизни военных и гражданских, для сдерживания врага и надлежащего выполнения конституционного долга по защите государства», - резюмировали в Командовании Нацгвардии.

Между тем, вице-премьер-министр Ирина Верещук в комментарии AFP заявила, что на заводе находятся более тысячи военных, в том числе сотни раненых. Среди раненых есть нуждающиеся в немедленной эвакуации.

Напомним, ранее о процедуре «экстракшн» заявлял командир батальона 36-й ОБРМП Сергей Волынский. При этом с просьбой о применении этой процедуры он обращался к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В самой Турции неединожды говорили, что готовы эвакуровать как гражданских, так и военных из Мариуполя.

Справка

Эксфильтрация, а также экстракция - тактический прием, основанный на процессе немедленного вывода военных (гражданских, подразделений и т.п.) с места ведения боевых действий в безопасную зону, когда ситуация имеет все угрожающие признаки потери контроля и может привести к уничтожению личного состава.