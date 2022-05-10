Группа международных экспертов предложила Дорожную карту энергетических санкций, чтобы России было трудно финансировать войну, - Зеленский

Энергетическое сотрудничество с Россией не может рассматриваться в отрыве от агрессивной политики этого государства.

Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации.

«Продолжил обращаться в иностранные парламенты. Для тех государств и народов, чья поддержка важна для нас. И особенно сейчас. В обращении в парламент Словакии поблагодарил за мощную оборонную, санкционную и другую поддержку. Объяснил наше мнение, почему энергетическое сотрудничество с Россией не может рассматриваться в отрыве от агрессивной политики этого государства. И на украинском примере, напомнив историю газовой так называемой дружбы с Россией, показал, каких ошибок следует избежать», - сказал Зеленский.

Также он рассказал о том, что говорилось в обращении к парламенту Мальты.

«Обращением в мальтийский парламент напомнил о героическом сражении за Мальту во Второй мировой войне, которая похожа на самом деле на нашу сегодняшнюю борьбу в войне за независимость и свободу против России. Тогда, 80 лет назад, от битвы за Мальту зависела судьба всего противостояния в Средиземном море. Союзники выиграли. Фашисты проиграли», - сказал Зеленский .

Кроме этого, Президент рассказал о том, что уже 36 иностранных представительств работают в Киеве.

«Провел в Киеве переговоры с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов. Говорили об усилении Украины, о скорейшем завершении этой войны. Обсудили также и детали того, как наши друзья могут приобщиться к послевоенному восстановлению Украины. Благодарен им и за возобновление работы посольств в нашей столице. Это важный жест, подтверждающий уверенность Европы в будущем Украины. В общей сложности уже 36 иностранных представительств работают в столице », - рассказал Президент .

По информации Зеленского, украинские защитники оттесняют войска России от Харькова:

«Вооруженные Силы нашего государства обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области. Постепенно оттесняют оккупантов от Харькова » .

Как отметил Зеленский, в настоящее время группа экспертов работает над созданием дорожной карты энергетических санкций:

«Сегодня специальная группа международных экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака предложила Дорожную карту энергетических санкций. Это подробный документ, описывающий, что нужно сделать, чтобы России стало действительно сложно финансировать эту войну, но при этом – чтобы глобальная экономика не понесла потери из-за ограничений для российских энергоресурсов » .

В своем обращении Зеленский упомянул и о Первом Президенте Независимой Украины Леониде Кравчуке, сообщение о смерти которого сегодня появилось в СМИ.