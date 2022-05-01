Самочувствие Саакашвили резко ухудшилось – соратники просят отпустить его на лечение заграницу

В Грузии депутаты оппозиционной парламентской фракции «Единое национальное движение» обратились с открытым письмом к министру юстиции Рати Брегадзе с просьбой отпустить на их поруки экс-президента Михеила Саакашвили, чтобы его отправили на лечение за границу.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Михеил Саакашвили должен срочно начать лечиться в многопрофильном высокотехнологичном медицинском учреждении, где можно будет провести соответствующие обследования и лечение», - говорится в письме фракции ЕНД.

Депутаты поручились, что Саакашвили после лечения вернется в Грузию и не будет уклоняться от справедливого суда. Накануне министр юстиции Брегадзе предложил Саакашвили перейти на обследование и возможное лечение в гражданскую клинику в Тбилиси. Позже на предложение министра экс-президент ответил, что «перейдет в клинику только в том случае, если его могут посещать родственники, парламентарии и адвокаты, а также личный врач».

Ранее адвокаты заявили журналистам, что здоровье Саакашвили в последние недели резко ухудшилось, и ему требуется лечение за границей.

В последние недели Саакашвили не явился на несколько судебных заседаний, ссылаясь на резкое ухудшение здоровья. По утверждению адвокатов, Саакашвили едва передвигается, у него нарушена артикуляция, поэтому он нуждается в квалифицированном лечении за рубежом.