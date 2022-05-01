Украина договаривается о гарантиях безопасности со странами Большой семерки, - Зеленский

Украина ведет переговоры, чтобы страны Большой семерки предоставили ей гарантии безопасности.

Об этом сказал в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

- Украина постоянно и предметно обсуждает с нашими друзьями гарантии безопасности. Встреча Большой семерки 8 мая, в которой наше государство впервые приняло участие на уровне лидеров, была, прежде всего, про это. Мы договариваемся с ведущими странами мира, чтобы дать Украине уверенность в безопасности на десятилетия вперед. Впервые в истории нашего государства есть возможность зафиксировать такие гарантии. Не что-то в меморандуме, не декларативное желание, а конкретные гарантии. Не только юридически весомые, но и прописанные так, чтобы было понятно, что конкретно, кто конкретно и как конкретно нам гарантирует. Все эти вещи не заработают за один или несколько дней, но я уверен, что этот май получит в украинской истории особое значение, - отметил Зеленский.