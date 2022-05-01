Экс-главу НАБУ Сытника назначили заместителем руководителя НАПК

12 мая глава НАПК Александр Новиков назначил Артема Ситника своим заместителем.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В НАПК Сытник будет отвечать за следующие направления: координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины; предотвращение и урегулирование конфликта интересов; мониторинг и контроль за исполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

Артем Сытник также будет исполнять обязанности председателя в случае отсутствия последнего.

«Артем Сытник – человек с уникальным в условиях Украины опытом. Возвращение его в антикоррупционный фронт Украины важно для полного преодоления коррупционных рисков в военное и послевоенное время совместно с командами Президента, Правительства и Парламента», — подчеркнул глава НАПК Александр Новиков.

Александр Стародубцев, занимавший указанную должность ранее, продолжит работать в команде НАПК в должности заместителя руководителя аппарата. Среди его полномочий останутся координация HR-направления, IT и просветительская работа. Следовательно, он продолжит координировать внедрение проекта «UkraineNOW.Візія майбутнього», реализуемая при поддержке Антикоррупционной инициативе ЕС, проекта по использованию искусственного интеллекта DataMining, методологий OKR (objectives and key results) и «Пяти дисциплин», заниматься развитием ERP-систем управления , которая фактически переводит всю работу органа в диджитал-среду.

Напомним, что ранее Конституционный суд признал неконституционным Указ Президента Украины о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. В октябре 2020 года скандальный Окружной админсуд Киева принял решение об отстранении Сытника от должности директора НАБУ. После этого глава Минюста заявил, что Сытник остается директором НАБУ.

В Офисе Президента Украины после этого заявили, что ждут от исполняющего обязанности директора НАБУ «эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя». Сам Сытник отметил, что решение Конституционного суда не повлияет на работу Бюро и его возможное увольнение с должности.

12 апреля стало известно об увольнении Сытника. С 17 апреля 2022 года в связи с прекращением полномочий директора НАБУ Артема Сытника, их временно выполняет его первый заместитель Гизо Углава.