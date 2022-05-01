Финляндия официально объявила, что намерена вступить в НАТО

Финляндия официально объявила, что намерена стать членом НАТО. Для этого парламент страны должен проголосовать за подачу заявки на вступление.

Это решение публично поддержали президент страны Саули Ниинисте и премьер Санна Марин, сообщает «Бабель».

В совместном заявлении они отмечают, что с марта в стране идет дискуссия о членстве в НАТО.

«Потребовалось время, чтобы парламент и все общество определили свою позицию по этому вопросу. Потребовалось время для тесных международных контактов с НАТО и странами-членами Альянса, а также со Швецией. Мы хотели предоставить дискуссии нужное пространство», - сообщили они.

Теперь же после долгих дискуссий президент и премьер совместно заявили, что поддерживают вступление Финляндии в НАТО. Поэтому они призывают немедленно подать заявку на вступление, за это должен проголосовать парламент. По мнению политиков, членство Финляндии в НАТО усилит безопасность государства.