Николаевский нардеп Гайду стал главой комитета Верховной Рады по аграрной политике

Николаевский народный депутат от «Слуги народа» Александр Гайду возглавил комитет Верховной Рады по аграрной и земельной политике.

Об этом сообщил в Telegram его коллега Артем Чорноморов.

«В это нелегкое для всех военное время, уверен, комитет в надежных руках. Особо приятно, что возглавлять комитет доверили представителю Николаевщины. Сейчас перед аграрной отраслью стоит очень много вызовов. Вместе с коллегами продолжаем работать над приближением Победы и над сохранением и приумножением того, что есть у нашей родной Украины», - отметил Чорноморов, который также входит в состав этого комитета.

Всего в комитете работают 29 нардепов. Ранее Гайду возглавлял подкомитет по вопросам инноваций и инфраструктуры в сфере агропромышленного комплекса. До своего избрания в ВР Гайду в 2011-2017 годах руководил портом «Ника-Тера», крупным экспортером аграрной продукции.