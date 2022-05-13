В россии заявили, что против вступления Украины в ЕС – Подоляк им ответил, что их мнение никого не волнует

Дмитрий Полянский Заместитель постпреда рф при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция россии по поводу возможного вступления Украины в ЕС изменилась и стала схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО.

Об этом он заявил в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News, сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.

- Думаю, на тот момент (на момент переговоров в Стамбуле. – прим. ред.) мы не очень беспокоились по поводу Евросоюза. Но ситуация изменилась после заявления господина Борреля о том, что «эта война должна быть выиграна на поле боя». <... > Думаю наша позиция по поводу (вступления Украины – прим. ред.) в ЕС более похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО, - заявил Полянский.

Он добавил, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву, и что в этом смысле Москва не видит большой разницы между ЕС и НАТО.

Он также заявил, что не видит на данном этапе дипломатических вариантов решения сложившейся ситуации вокруг войны в Украине.

- На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии, - сказал он.

На вопрос о том, в каком случае россия может применить ядерное оружие, Полянский сказал: «Если вы угрожаете ядерной державе, вы должны учитывать все варианты».

Он также заявил, что, как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможной целью для военных РФ.

На это заявление отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк.