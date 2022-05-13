Макрон предлагал Зеленскому поступиться украинским суверенитетом, чтобы «сохранить лицо путина»

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось добиться успехов и посредничества по поводу переговоров о прекращении военного вторжения РФ. Более того, он предлагал Владимиру Зеленскому поступиться украинским суверенитетом, чтобы сохранить лицо путина.

Об этом Президент Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

– Мы не должны искать выход для россии и господин Макрон зря это делает. У него есть прекрасный опыт, что пока Россия сама не захочет, она не будет ничего искать. Он хотел получить определенные результаты в посредничестве, он их не нашел и не с нашей стороны, а со стороны России, - сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что Макрон предлагал пойти на определенные уступки по отношению к украинскому суверенитету ради того, чтобы сохранить лицо путина.

– Мне кажется, что это не очень корректно. Мы не готовы что-то кому хранить и терять за это территории. Это потерянное время, – сказал Зеленский.

Он добавил, что на протяжении многих лет европейские лидеры искали подход к россии и путину и сравнил эту ситуацию с Гитлером, «которому позволили думать о новом распределении мира».