Кучма, Ющенко и Порошенко призвали мировых лидеров помочь спасти защитников«Азовстали»

Президент Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко призывают мир спасти защитников «Азовстали».

Подписанное ими обращение опубликовано в социальных сетях.

В своем письме президенты обращаются к государствам-членам Европейского Союза, Соединенным Штатам Америки и Канады, Китаю, Турции и другим, а также ООН.

«Просим всеми имеющимися дипломатическими ресурсами помочь украинским властям спасти жизнь гражданских и военных украинцев, которых на территории завода «Азовсталь» Россия по приказу Путина пытается уничтожить варварскими методами. Такая шокирующая жестокость рашистов лишена всякого военного смысла. Город Мариуполь практически полностью разрушен российской армией, которая сейчас пытается скрывать следы своих преступлений», - говорится в обращении.

Президенты призвали мировых лидеров приобщиться к спасению жизней героических украинцев: «На вас с надеждой смотрят десятки миллионов украинцев, вашему удачному посредничеству с благодарностью будут аплодировать все народы цивилизованного мира».