Великобритания ввела санкции против родственников Путина, в том числе и в отношении Кабаевой

Великобритания расширила санкционный список против россии, внеся в него приближенных к президенту рф владимиру путину людей.

Об этом сообщается на сайте правительства страны, передает Meduza.

Под ограничения попали родственники президента владимира путина, его бывшая жена Людмила Очеретная, председатель совета директоров «Национальной медиа группы» Алина Кабаева и другие люди из ближайшего окружения путина.

Как утверждается, Кабаева состоит в «близких отношениях» с путиным, отмечается в пресс-релизе правительства.

Власти США полагают, что Кабаева — мать «как минимум троих детей» путина и что она может играть важную роль «в сокрытии личного состояния путина за границей», сообщала газета The Wall Street Journal.

Под санкции также попали бабушка Кабаевой Анна Зацепелина, двоюродный брат президента рф Игорь Путин, а также сын Игоря Путина — Роман.