«На условиях диалога, а не ультиматума»: Зеленский заявил, что готов к переговорам с путиным без посредников

Учитывая все преступления, которые совершает российская армия на территории Украины, украинское общество не настроено на диалог с российской стороной, однако Президент Владимир Зеленский готов продолжать переговоры, чтобы завершить войну, освободить оккупированные территории и сохранить жизнь людей.

Об этом глава государства заявил в интервью для проекта Porta a Porta итальянского телеканала Rai 1, сообщает ОП.

Как отметил Владимир Зеленский, ежедневно в Украине освобождают от оккупантов те или иные городки, в которых обнаружены следы издевательств, пыток и расстрелов мирного населения российскими военными. Это обуславливает неприятие украинскими гражданами вопроса завершения войны путем переговоров.

– Однако я как Президент готов говорить с путиным, но только с ним. Без каких-либо его посредников. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматума, – сказал он.

Комментируя слова некоторых европейских лидеров о том, что нужно искать подходы к владимиру путину, Глава Украинского государства подчеркнул, что поиск таких путей не должен происходить ценой крови украинцев, тем более, когда президент россии не демонстрирует стремление прекратить войну.

– Мы ищем их много лет, и сегодня на этих путях трупы наших людей. И такие кровавые пути к путину я находить не готов, – заметил Глава государства.

Владимир Зеленский акцентировал: когда люди стремятся разрешить какие-то конфликты, они ищут пути к диалогу. Однако с учетом того, что натворила россия, такой разговор уже не возможен.

– Поэтому сегодня должен быть прагматический диалог. И нужно желание россии. Потому что будет поздно. Еще один такой кровавый случай, как это было в Буче, Бородянке или происходящее в Мариуполе – и терпения у людей не будет. Потому что люди не хотят ничего прощать, – заявил Президент.

В то же время он заметил: если есть хоть малейший шанс для переговоров, им нужно воспользоваться.

– Мы понимаем, что после каждой войны приходит мир, и даже когда есть один процент возможности диалогом закончить войну, решить военный конфликт – надо за него цепляться, – заметил Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос, к какому миру стремится Украина, Президент сказал: «Обычных вещей. Уважения к суверенитету. Уважение территориальной целостности. Уважения к традициям, народу, языку. Просто уважения к людям, обществу и независимости нашего государства».

– Именно все эти обычные, нормальные вещи нарушила российская федерация. Необходимо их восстановить. Что такое восстановить? Вывести свои войска из нашей земли. Наших войск на территории РФ нет. Вывести свои войска, деоккупировать наши дома, наши села, – добавил он.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что не может быть компромиссов по суверенитету и независимости Украины.

- Однако на переговорах мы готовы говорить - по крайней мере, выйдите из той территории, которую вы оккупировали, начиная с 24 числа (24 февраля 2022, - ред.). Да, на некоторых наших временно оккупированных территориях вы, к сожалению, будете продолжать стоять. Но это первый ясный шаг, чтобы о чем-то говорить. Давайте это сделаем, – сказал Глава государства.

Однако, по его словам, российская сторона не дает ответа на эти предложения.

Кроме того, Владимир Зеленский убежден, что сегодня диалог невозможен без жесткой и сильной позиции иностранных партнеров на действия россии, а также без оборонной поддержки Украины.