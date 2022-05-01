Турция недовольна, что Швеция и Финляндия вступают в НАТО – в этих странах нашли прибежище оппоненты Эрдогана

Президент Турции Реджеп Эрдоган отреагировал на заявления властей Финляндии и Швеции о намерении подать заявки на вступление в НАТО.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на Haberler.

Эрдоган заявил, что Турция «не настроена положительно» в этом вопросе, а скандинавские страны он сравнил с «пансионом террористов».

- Мы следим за развитием событий, касающихся Швеции и Финляндии, но у нас нет положительного мнения, – сказал президент Турции.

Эрдоган заявил, что ранее турецкие власти допустили ошибку, дав зеленый свет на членство Греции в Альянсе, и теперь Турция не хочет совершить вторую такую ​​ошибку.

По его словам, Рабочая партия Курдистана и Революционная народно-освободительная партия-фронт есть в Швеции и Нидерландах, и пособники террористов «даже представлены в их парламентах», поэтому Турция «не может иметь положительного взгляда на этот вопрос».