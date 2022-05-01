«Карта рашизма будет непременно битой»: В Украине выпустили колоды карт с российскими военными преступниками

В Украине выпустили две колоды карт военных преступников РФ и российских политиков и пропагандистов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Залужный напомнил, что ровно 20 лет назад, в 2002 году, Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде колоды карт, играя в которые военные США запоминали свои цели.