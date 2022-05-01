Шольц не увидел изменений в позиции путина, развязавшего войну в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц, который накануне провел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным, не увидел изменений в его позиции.

Об этом он рассказал в интервью порталу t-online, сообщает «ЭП».

«Нет» - сказал Шольц, отвечая на вопрос, заметил ли он изменения в позиции путина во время пятничного телефонного разговора.

– Понятно одно: Россия не достигла ни одной из целей войны, упомянутых в начале. Украина не завоевана, но защищается с большим мастерством, мужеством и самопожертвованием. НАТО не отошел, а фактически увеличил свои силы на восточном фланге альянса. А когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, альянс станет еще крепче. Сами российские военные понесли значительные потери, гораздо большие, чем за десятилетия кампании Советского Союза в Афганистане, - добавил канцлер.

По его словам, путину должно стать ясно, что единственный выход из этой ситуации – договориться с Украиной.

Шольц пока не знает, воспринимает ли путин западные доводы о вреде санкций для самой россии.

– В любом случае, Россия загнала себя в драматическую ситуацию. Мы просто видим, куда ведет экономическая изоляция. Президент России должен понимать, что способность его страны извлекать выгоду из мирового прогресса заблокирована, пока не наступит настоящий мир, - резюмировал Шольц.

Напомним, 13 мая канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом рф владимиром путиным. В своем Twitter Шольц отчитался, что именно он пытался донести российскому диктатору войну России против Украины. По его словам, разговор длился долго. Глава немецкого правительства сообщил, что в целом с его стороны прозвучали три основных тезиса:

- в Украине нужно как можно скорее прекратить огонь;

- утверждение, что в Украине у власти нацисты, неправильно;

– Россия несет ответственность за глобальный продовольственный кризис.