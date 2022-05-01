путин созывает на 16 мая встречу лидеров стран-участниц ОДКБ

16 мая в Москве состоится встреча лидеров Организации договора о коллективной безопасности.
Об этом сообщает белорусское государственное информационное агентство «Белта».
Встреча будет посвящена 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.
В пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко отметили, что участники планируют обсудить вопросы нынешней обстановки в регионе и мире и «меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы».
Кроме того, Александр Лукашенко проведет двусторонние переговоры с российским президентом владимиром путиным. В Минске анонсировали, что одной из главных тем беседы станут вопросы «развития кооперации и совместная работа по импортозамещению».
Членами ОДКБ являются Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Как известно, россия с помощью стран-членов ОДКБ пытается обойти санкции и получить иностранные комплектующие для своего ВПК.