16 мая в Москве состоится встреча лидеров Организации договора о коллективной безопасности.

Об этом сообщает белорусское государственное информационное агентство «Белта».

Встреча будет посвящена 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

В пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко отметили, что участники планируют обсудить вопросы нынешней обстановки в регионе и мире и «меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы».

Кроме того, Александр Лукашенко проведет двусторонние переговоры с российским президентом владимиром путиным. В Минске анонсировали, что одной из главных тем беседы станут вопросы «развития кооперации и совместная работа по импортозамещению».

Членами ОДКБ являются Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Как известно, россия с помощью стран-членов ОДКБ пытается обойти санкции и получить иностранные комплектующие для своего ВПК.