Президент Финляндии позвонил путину, чтобы сообщить, что его страна вступает в НАТО из-за российского вторжения в Украину

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил президенту рф владимиру путину, что Финляндия вступает в НАТО из-за российского вторжения в Украину.

Об этом шла речь в телефонном разоговоре 14 мая, инициированного финской стороной, сообщается на сайте президента Финляндии.

Саули Ниинистё проинформировал владимира путина о намерении Финляндии в ближайшее время подать заявку на членство в НАТО, пояснив, что ситуация с национальной безопасностью его страны коренным образом изменилась после российского вторжения в Украину.

- Разговор был открытым и прямолинейным, но велся без обострений. Считалось важным избегать напряженности, — заявил президент Финляндии по итогам беседы.

Ниинистё выразил обеспокоенность человеческими страданиями из-за боевых действий в Украине и вновь призвал Москву к миру.

Напомним, 12 мая Финляндия официально объявила, что намерена стать членом НАТО. Для этого парламент страны должен проголосовать за подачу заявки на вступление.