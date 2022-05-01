В москве заявили, что вступление Украины в ЕС станет концом для Евросоюза, и снова соврали о нацистах

В МИД РФ заявили, что если Евросоюз одобрит начало процедуры вступления Украины в ЕС, это будет означать конец объединения и будет показывать, что он руководствуется чисто геополитикой.

Об этом сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

- Если Евросоюз примет реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, несовместимая с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими ценностями, на которых он стоит и на платформе которых была создана. , а чисто геополитикой, – сказал он.

Напомним, ранее в Москве заявили, что теперь против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС .