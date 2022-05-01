Депутаты Киевского горсовета декоммунизировали Арку дружбы народов

Киевский городской совет в субботу, 14 мая, принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Теперь она называется Арка Свободы украинского народа.

Об этом говорится в Telegram-канале мэра Виталия Кличко.

Помимо этого депутаты утвердили перечень более 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и построек столицы, и передать в музей тоталитаризма.

«Что касается переименований, это – резонансная тема. Мы услышали и мысли и пожелания киевлян, и критику. Поэтому, чтобы не принимать поспешные решения, привлекаем специалистов институтов академии наук Украины, института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований», — сказано в сообщении.

Рейтинговое голосование по переименованию столичных объектов Киевсовет продлил до 19 июня. Голосование будет проходить в мобильном приложении «Киев цифровой».

Напомним, ранее в Киеве демонтировали советский монумент, символизировавший так называемое «воссоединение Украины с РФ»