«Мы не закрываем двери»: В Турции объяснили свою позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не закрыла двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но хочет переговоров со странами и предотвращения того, что Анкара считает террористической деятельностью, особенно в Стокгольме.

Об этом заявил спикер президента Турции Ибрагим Калин в интервью Reuters, пишет ЭП.

– Мы не закрываем двери. Но мы, по сути, поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции, — сказал Калин, также являющийся главным советником президента по внешней политике.

Калин сказал, что Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная террористической организацией Турцией, Соединенными Штатами и Европейским союзом, занималась сбором средств и вербовкой в Европе, и ее присутствие «сильно, открыто и признано», в частности, в Швеции.

– То, что нужно сделать, понятно: они должны прекратить разрешать представителям РПК, организациям, отдельным лицам и другим формам присутствия… существовать в этих странах, – сказал Калин.

- Членство в НАТО – это всегда процесс. Посмотрим, как дело пойдет. Но это первый момент, на который мы хотим обратить внимание всех союзников, а также шведских властей. Конечно, мы хотим провести дискуссию, переговоры со шведскими коллегами, – добавил он.

На вопрос, не рискует ли Турция вести слишком резко во время войны, и когда финское и шведское общественное мнение одобряет членство в НАТО, он сказал: «Сто процентов нашего населения очень недовольны присутствием РПК и FETO (гюленистов) в Европе».

- Если у них (в Финляндии и Швеции) есть общественность, обеспокоенная своей национальной безопасностью, то у нас есть общественность, которая обеспокоена нашей собственной безопасностью, - сказал он.

Калин сказал, что резкая критика россии в адрес Финляндии и Швеции по поводу их планов не повлияла на позицию Турции.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган 13 мая заявил, что Турция не может поддержать расширение альянса, потому что Финляндия и Швеция являются «домом для многих террористических организаций».

Как известно, любая страна, стремящаяся вступить в Североатлантический альянс, нуждается в единодушной поддержке членов альянса.