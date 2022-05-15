Мы сделаем все, чтобы «Евровидение» принимал украинский Мариуполь, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022.

Пост со своими впечатлениями он написал в Facebook.

«Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать «Евровидение»! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный. Спасибо за победу Kalush Orchestra и всем, кто отдал за нас свои голоса! Уверен, что не за горами наш победный аккорд в битве с врагом», - написал Глава государства.