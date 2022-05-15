В Кабмине призвали НАТО не медлить, когда Украина подаст заявку на вступление в Альянс

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что заявку Украины о присоединении к НАТО следует рассматривать так же быстро, как нынешние заявки Швеции и Финляндии.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на CNN.

- Мы посмотрим, что дальше будет происходить, когда есть позиция Швеции и Финляндии об их намерении присоединиться к Альянсу, и насколько быстро Альянс будет рассматривать и принимать решения.