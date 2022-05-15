В Кабмине призвали НАТО не медлить, когда Украина подаст заявку на вступление в Альянс

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что заявку Украины о присоединении к НАТО следует рассматривать так же быстро, как нынешние заявки Швеции и Финляндии.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на CNN.
- Мы посмотрим, что дальше будет происходить, когда есть позиция Швеции и Финляндии об их намерении присоединиться к Альянсу, и насколько быстро Альянс будет рассматривать и принимать решения.
- Это свидетельствует в пользу достаточно простого аргумента, что НАТО сделало выводы из своих политических ошибок, сделанных в 2008 году, когда были обещания членства и дальнейшего сотрудничества, но без практических решений в этом направлении. В конце концов это привело к трем войнам, две из которых сейчас продолжаются на территории Украины. Мы надеемся, что когда дело дойдет до рассмотрения украинской заявки, то решения будут приниматься еще быстрее, - прокомментировала Стефанишина.