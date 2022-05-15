Украинские паралимпийцы выиграли чемпионат мира по футболу – это уже шестой триумф сборной

Паралимпийская сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу в Испании.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

В решающем поединке украинцы встречались с Ираном и одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол на свой счет на 13-й минуте записал Иван Доненко.

Отметим, что в предыдущих матчах турнира украинцы одержали три победы и заняли первое место в группе D. В четвертьфинале сборная Украины разгромила Ирландию со счетом 5:1, а затем с аналогичным счетом одолела США.

Напомним, что паралимпийская сборная Украины неизменно возвращалась с медалями с 11 последних мировых форумов. В том числе украинцы являются победителями шести мундиалей (2001, 2003, 2009, 2013, 2017 и 2022).