Президент сменил командующего теробороной

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцюру.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

«Назначить генерал-майора Танцюра Игоря Ивановича командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины», - говорится в указе №337/2022.

Предварительным указом, №336/2022, Зеленский уволил с должности командующего Сил теробороны ВСУ Галушкина.

Бригадный генерал Юрий Галушкин был назначен командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины 1 января этого года.

Справка: Игорь Иванович Танцюра родился 26 апреля 1967 года в Козелецком районе Черниговской области Украины.

По состоянию на 2013 год Танцюра был начальником 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В 2019 году начальник штаба — первый заместитель командующего Операцией объединенных сил.

В 2022 году начальник штаба — заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

2 мая 2022 года был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.